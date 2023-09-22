دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية مصر وإيران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان جيدا وإيجابيا للغاية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

والتقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك، مساء الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وردا على سؤال لمراسل وكالة "إرنا" في نيويورك، وصف كنعاني، مساء الخميس، هذا اللقاء بأنه "تطور جديد في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها".

وقال كنعاني: "تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا التي تهم البلدين، ويمكن القول إنهما قد فتحا بهذا اللقاء عمليا أفقا جديدا في مسار العلاقات، بمناقشتهما أوضاع العلاقات والتطلع لمستقبل الروابط بين البلدين"، طبقا للوكالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نأمل أن نشهد خطوات إيجابية جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين في المستقبل"، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا".