شاهد رد محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مشيرا إلى أن "مصيرا واحدا ومستقبلا واعدا" يجمعان السعودية والإمارات.

وكتب قرقاش على "إكس"، تويتر سابقا: "مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الامريكية".

وأردف المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: "نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة".

وختم قرقاش منشوره قائلا عن الإمارات والسعودية: "يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد".

وكان ولي العهد السعودي قد أجرى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تم بثها فجر الخميس، تطرق فيها إلى قضايا عدة ذات أهمية مثل التطبيع مع إسرائيل والعلاقات مع إيران وأمريكا.