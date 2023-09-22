إيران.. اندلاع حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع.. والسلطات تحقق

(CNN)-- فتحت السلطات الإيرانية تحقيقا بشأن اندلاع حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع شمال شرق العاصمة طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الجمعة.

وقالت الوكالة، عبر منصة "إكس": "قبل بضع دقائق، اشتعلت النيران في أحد مستودعات صناعة البطاريات التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة التابعة لوزارة الدفاع".

وأضافت الوكالة أن "رجال الإطفاء تمكنوا الآن من احتواء الحريق، ويجري التحقيق في السبب من قبل الخبراء"

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل لكنها نشرت عدة صور تظهر عمودا من الدخان الأسود يتصاعد من أحد المباني إلى السماء.