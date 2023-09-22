دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان عدة بحضور زوجته الأميرة رجوة الحسين، وفق ما نشره الديوان الملكي الأردني الجمعة.

وقال الديوان الملكي عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي في واشنطن، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة".

ونشر ولي عهد الأردن صورا من اللقاء عبر صفحته على "إنستغرام" وعلق عليها بالقول: "من لقاءات اليوم في الكونغرس الأمريكي".

وأردف الأمير الحسين قائلا: "ناقشنا خلالها القضايا الإقليمية وعدة أمور منها الأمن السيبراني والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة".