دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مشيرا إلى أنها تعكس "قوة الإنجاز في المملكة".

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته على "إكس": "تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه".

وأضاف حاكم دبي في المنشور نفسه قائلا: "متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً بإذن الله".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى لقاء مصورا مع قناة "فوكس نيوز" تطرق فيه إلى قضايا عدة مثل التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع إيران، وقضية جمال خاشقجي وغيرها.