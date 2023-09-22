دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، بالمقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا": "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".

وأضاف الرئيس الإماراتي في منشوره: "أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".

وختم محمد بن زايد قائلا: "الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

وكان ولي العهد السعودي أجرى مقابلة موسعة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشرتها، الخميس، وتحدث خلالها عن الأوضاع السعودية الداخلية ورؤية المملكة 2030، والعديد من القضايا الخارجية بما فيها احتمالات التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات السعودية- الإيرانية، ومساعي طهران لامتلاك السلاح النووي، ضمن قضايا عالمية وإقليمية أخرى.