وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الروسي.. وهذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ78، وفق ما ذكرته الخارجية السعودية الجمعة.

واستعرض الوزيران "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وناقش الطرفان آخر التطورات تجاه الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، حيث "أكد وزير الخارجية حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

ونشرت الخارجية الروسية صورة من لقاء الوزيرين دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حوله.