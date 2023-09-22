دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الخميس، محظورات استخدام العلم الوطني وأنواعه، بالتزامن مع الاحتفالات التي تقيمها المملكة بيومها الوطني الـ93 في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "يُحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله".

وأضافت الوزارة: "يُحظر استخدام علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه نظاما. ويجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلف العلم أو اتساخه، ويجب ألا يُثبت العلم أو يُشيد على السارية، بل يكون دائما واقفا وحر الحركة، ويجب ألا يُوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسوم".

وأكدت الوزارة أنه "يجب الامتناع عن تزيين العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت، ويجب ألا يُرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدا مهما كانت الظروف، ويُحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاصة بخادم الحرمين الشريفين، ويجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض- ماء- طاولة)".

وأردف المنشور قائلا: "ويجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، ويجب ألا يُوضع العلم أو يُطبع على أجساد الحيوانات. ويُحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها".

وختمت الوزارة منشورها مؤكدة: "يجب ألا يُوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم".