(CNN)-- دعا قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، والميليشيات المتحالفة معها، على أنها "جماعات إرهابية".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم البرهان قوات "الدعم السريع" بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي"، مدعيا أنها "مسؤولة عن مقتل الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في السودان".

وحذر من أن الصراع المستمر منذ أشهر بين الجماعة المتمردة وقواته المسلحة "يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي".

وقال إن "هذا يشبه شرارة الحرب، حرب ستمتد إلى دول أخرى في المنطقة"، مضيفا أن "هذه هي الشرارة الأولى التي ستحرق المنطقة".

وأصر البرهان على أن المجلس العسكري الحاكم "طرق كل الأبواب لوقف هذه الحرب"، وقال: "حتى يومنا هذا، نحن نمد يد السلام لوضع حد لهذه الحرب والتخفيف من معاناة شعبنا".

يذكر أن السودان يشهد منذ أبريل/ نيسان الماضي، اندلاع المواجهات بين قوات الجيش، وقوات "الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي".