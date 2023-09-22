للأسبوع الخامس.. احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة السورية في السويداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتشدت أعداد غفيرة من المتظاهرين في "ساحة الكرامة" وسط مدينة السويداء السورية، الجمعة، للأسبوع الخامس على التوالي، ورفع المحتجون شعارات مناهضة لحكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

واعتاد المحتجون التجمهر بأعداد غفيرة في "ساحة الكرامة" كل يوم جمعة، مع الحفاظ على اعتصاماتهم اليومية في الساحة بأعداد محدودة على مدار الأسبوع للتعبير عن مطالبهم، إلى جانب تنظيم احتجاجات صباحية ومسائية في العديد من قرى المحافظة.

وأطلق المتظاهرون هتافات مطالبة بـ"إسقاط النظام" ورحيل الأسد عن السلطة، وذلك بعد أن توافدت حشود من قرى عدة في السويداء، وانضم إليهم وفد من العشائر، وفقا لصفحة "السويداء 24" المعنية بتغطية الاحتجاجات.

وتشهد المحافظة مظاهرات واسعة ومستمرة منذ أكثر من شهر ويرفع المحتجون شعارات تطالب بالعيش الكريم وتطبيق القرار الأممي رقم 2254 ورحيل السلطة الحاكمة.

وشهدت المحافظة حادثة إطلاق نار من جانب عناصر من حزب البعث، أثناء محاولة المحتجين اقتحام مقر الحزب في المدينة قبل أسبوع تقريبا.

ويُجري الأسد وزوجته، أسماء الأسد، زيارة إلى الصين لأول مرة منذ عام 2004، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يُذكر أن السويداء، ذات الغالبية الدرزية، عانت على مدار الأعوام القليلة الماضية من أوضاع أمنية دقيقة، مع انتشار عصابات الخطف وتجارة المخدرات بشكل واسع، إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.