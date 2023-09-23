دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو لبعض الأشخاص وهم يقومون بسرقة شاحنة نقل محملة بالبطاطس، بتفريغ بعض العبوات منها وهي تسير في وضع النهار بأحد الطرقات في مصر، في حين ردت وزارة الداخلية بإصدار منشور كشفت فيه تفاصيل الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (12 شخصا، بينهم 6 لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب (المغافلة) عن طريق استقلالهم مركبات (تروسيكل)، والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها".

وأضافت الوزارة في منشورها: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه".

وأردفت الوزارة قائلة: "وتم بإرشادهم ضبط مركبة (توك توك)، و5 مركبات (تروسيكل)، بدون لوحات معدنية) المستخدمين في الواقعة".

وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة مموهة لوجوه الأشخاص الذين تم ضبطهم مع الأشياء المُستخدمة في السرقة.