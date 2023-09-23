دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء في تقرير، السبت، بأن "إبراهيم رئيسي، هنأ في برقية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية".

وتحتفل السعودية، السبت، بيومها الوطني الـ93، والذي يعد إحياء لذكرى توحيد المملكة تحت اسمها الحالي على يد مؤسسها الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود.

وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي يقدم فيها رئيس إيراني التهنئة للقيادة السعودية بيوم المملكة الوطني، والتي جاءت بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتحسن العلاقات بينهما.

ومن جانبها، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس"، تويتر سابقا، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، واعتبرت أن "تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار".