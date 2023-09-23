(CNN)-- تعرض مراسل يعمل لدى قناة "إيران إنترناشيونال" لهجوم، مساء الأربعاء، في مدينة نيويورك من قبل مسؤول كان جزءا من الوفد المرافق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقا لبيان ومقطع فيديو نشرته القناة، الخميس.

وقال البيان إن مراسل "إيران إنترناشيونال" كيان أماني كان خارج فندق ميلينيوم هيلتون نيويورك وان يو إن بلازا عندما كان يصور ويكتب عن مغادرة وفد رئيسي عندما وقع الحادث.

وزعمت "إيران إنترناشيونال" أن "حاشية الرئيس الإيراني هاجمت وأهانت صحفيي إيران إنترناشيونال الذين كانوا يغطون مقر إقامة إبراهيم رئيسي في نيويورك".

ويظهر الفيديو الذي التقطته أماني ونشرته القناة، المسؤول الإيراني وهو يتجول حول الحاجز أمام وسائل الإعلام، بينما يقول أماني لشخص خارج الكاميرا: "إنه قادم" بينما يقترب المسؤول من أماني، يسأله بالفارسية: "لماذا تصور هذا الفيديو؟"

ويمكن بعد ذلك سماع أماني وهو يقول: "لا تلمسني" بالفارسية والإنجليزية و"أنا صحفي"، بينما يسأل المسؤول مراراً وتكراراً عن أوراق اعتماده باللغة الفارسية، ويبدو أن المسؤول بدأ في الشجار مع أماني.

وتظهر أيضا زاوية ثانية، حيث يمسك المسؤول بالهاتف وتحاول امرأة ورجلين التدخل، وقالت المرأة: "لا تلمسه".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإيرانية للتعليق، لكنها لم ترد بعد.

وقال نائب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران، أبرام بالي، في بيان على منصة "إكس"، بعد ظهر الأربعاء، إن "مثل هذا السلوك غير مقبول"، وأضاف بالي: "نحن ندين المضايقات والترهيب الواضح للعديد من الصحفيين على الأراضي الأمريكية".

يذكر أن "إيران إنترناشيونال" هي قناة إخبارية باللغة الفارسية تبث من واشنطن، وأصبحت القناة أحد المصادر التي يلجأ إليها العديد من المتحدثين باللغة الفارسية الذين يبحثون عن أخبار حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وكانت في الطليعة في تغطية التظاهرات والحصول على الأخبار العاجلة واللقطات الحصرية للأحداث على الأرض.

ويتابع حسابها على منصة "إكس" باللغة الفارسية 1.6 مليون متابع، وما يقرب من 160 ألف متابع على حسابها باللغة الإنجليزية.

وتأسست شركة "إيران إنترناشيونال" في عام 2017، وقد خضعت في السابق للتدقيق من قبل الحكومة الإيرانية، ويقول البعض إن ذلك يرجع إلى تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية في إيران.