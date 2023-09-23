دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش اللبناني، السبت، إنه أطلق قنابل مسيلة للدموع ردًا على إطلاق عناصر من الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية في اتجاه دورية لبنانية شمالي الخط الأزرق.

وقال الجيش اللبناني في بيان له نشره في موقعه الإلكتروني، إنه "ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، أقدمت عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب".

وأضاف الجيش اللبناني: "رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب".

لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي بيان بشأن التوترات على الحدود مع لبنان.

في عام 2000، رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق للتحقق من انسحاب إسرائيل من لبنان. وفي أغسطس/ آب الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية قوات حفظ السلام الدولية المؤقت (يونيفيل) لمدة عام. تتواجد قوات اليونيفل بجنوبي لبنان في المناطق الشائكة على الحدود مع إسرائيل.