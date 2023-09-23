بعد انقطاع التيار.. الرئيس التونسي يُقيل المدير العام لشركة الكهرباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له، بحسب ما أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقالت الوكالة في بيان نقلته عن الرئاسة التونسية: "قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له".

وكانت معظم مناطق تونس شهدت، فجر الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول الجاري، انقطاعا في الكهرباء، بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات، بحسب الوكالة.

وذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان، أن سبب الانقطاع "عطل مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".

وأكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الأسباب ما زالت غير معلومة، حتى الآن.