أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا "غير مقرر" مع الحاكم العسكري ورئيس القوات المسلحة في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وقال زيلينسكي، في حسابه عبر منصة إكس، السبت، إن الزعيمين التقيا في مطار شانون بأيرلندا وناقشا "التحديات الأمنية المشتركة، وتحديدًا أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا".

وأضاف: "أنا ممتن لدعم السودان المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، ولا سيما أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا. ولقد دعوته إلى دعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا والمشاركة في قمة هذا العام. لقد درسنا المنصات المحتملة لتكثيف التعاون بين أوكرانيا والدول الإفريقية".

ونشر زيلينسكي صورة للاجتماع عبر منصة إكس، حيث يمكن أيضًا رؤية السفير الأوكراني لدى أيرلندا غيراسكو لاريسا حاضرًا.

ويأتي الاجتماع بعد أن وجد تحقيق حصري لشبكة CNN نُشر هذا الأسبوع أن القوات الخاصة الأوكرانية كانت على الأرجح وراء سلسلة من ضربات الطائرات بدون طيار وعملية برية موجهة ضد ميليشيا تدعمها فاغنر بالقرب من العاصمة السودانية، مما يثير احتمال أن تكون تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، قد انتشرت بعيدًا عن الخطوط الأمامية.