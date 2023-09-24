دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على عاطل متخصص في استقطاب النساء والفتيات بإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن، والحصول منهن على صور وفيديوهات خادشة للحياء، لتحريضهن على القيام بأعمال منافية للآداب.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان (شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت)".

وأوضحت الوزارة في منشورها: "بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة)".

وأردف المنشور قائلا: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته جهاز (لاب توب)، هاتف محمول و(هارد ديسك) محمول".

وأكدت الوزارة أنه "بفحص المضبوطات فنياً، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته للحسابين المُشار إليهما، وأنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل (موديل) واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات".

وختمت الوزارة قائله إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".