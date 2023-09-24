القدس (CNN)-- أوصت الشرطة الإسرائيلية بأن يحمل "الأفراد المرخص لهم والمدربون على الأسلحة النارية" أسلحة معهم إلى الكنيس في يوم الغفران، أقدس يوم في السنة اليهودية، الذي يبدأ عند غروب شمس يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، دين إلسدون، لشبكة CNN، الأحد، إن الشرطة ستزيد أيضًا دورياتها، "وتنشر الضباط والمتطوعين المدربين حول مناطق الكنيس".

وقال إلسدون إن الهدف من كلتا الخطوتين هو ضمان "الرد السريع على أي موقف يهدد الحياة". من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن العديد من الحاضرين في الكنيس قد لا يكون لديهم مباشرة هواتف أو أجهزة إلكترونية لأسباب دينية، وبالتالي فإن أحد الأهداف الشاملة لهذه المبادرة الجماعية هو تقليل وقت الاستجابة في حالة حدوث أي موقف يهدد الحياة".

وتأتي هذه النصيحة في وقت يتصاعد فيه العنف في المنطقة. وصلت أعداد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ الانتفاضة الثانية قبل عقدين من الزمن.

يوم الغفران، المعروف باسم يوم التكفير عن الخطيئة باللغة الإنجليزية، يحتفل به اليهود المتدينون بالصلاة من أجل المغفرة والصيام لمدة 25 ساعة. ولا يجوز لليهود الملتزمين القيادة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال العطلة التي تستمر حتى غروب شمس يوم الاثنين.