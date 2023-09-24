دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه يبحث عن شاب أو شابة، من المتميزين يمثلون قضايا الشباب، ليكون وزيرا أو وزيرة للشباب في الحكومة الإماراتية.

وكتب محمد بن راشد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف حاكم دبي: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

وختم محمد بن راشد منشوره قائلا: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر ContactUs@moca.gov.ae"، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".

وأثار منشور محمد بن راشد تفاعلا بين المتابعين والنشطاء وسط إشادة بأنه أسلوب جديد في استقطاب الكفاءات، خارج الأساليب التقليدية المتبعة، وجاءت أبرز الردود كالتالي: