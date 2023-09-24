دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء السبت، أن شرطة منطقة تبوك، قبضت على مواطنين لقيامهما بإطلاق النار في الهواء من سلاحين ناريين مما عرض حياة الآخرين للخطر، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للشخصين وهما يطلقان النار من سيارتهما في أحد طرقات تبوك.

وقال الأمن العام السعودي في مقطع فيديو ومنشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة تبوك قبضت على مواطنين لإطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين بحوزتهما في مكان عام، مما عرض حياة الآخرين للخطر".

وأردف المنشور قائلا، إنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وختم الأمن العام منشوره مؤكدا أنه "جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم الإليكترونية".