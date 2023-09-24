دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جددت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، مطالبة بلادها لإيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الهاشمي في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام الاجتماعات السنوية للجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، مساء السبت: "مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها، إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود"، طبقا لـ"وام".

وأضافت ريم الهاشمي: "اختارت الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار (اليوم للغد)، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة".

وأشارت الهاشمي إلى "أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها"، بحسب الوكالة.

وقالت إن "اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق (مع وضد)، لن ينجم عنه إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية"، مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.

وشددت ريم الهاشمي على أن "المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات"، وقالت: "لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين".