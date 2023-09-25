دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل ضابط وفرد في هجوم بطائرة حوثية مسيّرة على موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية نقلا عن بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

وقال البيان: "جرى صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023، استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأضاف البيان: "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وأشار البيان إلى أنه "تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء" إلى البحرين.