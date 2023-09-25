مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.. وفتح باب الترشح في 5 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر، لتجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيتم فتح باب الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

في مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال حمزة إنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الحملة الانتخابية رسميًا في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف حمزة أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر/ كانون الأول. وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني، وفي داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني.

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وفقا للدستور المصري، يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل في مجلس النواب، أو ينجح في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف مؤيد.

قبل فتح باب الترشح، أعلن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب عزمهم خوض السباق الرئاسي، كما عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي.

إلى جانب رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي، الذي شكا تعرض حملته الانتخابية للتضييق، ووجه انتقادات لاذعة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كان بحث أجرته شركة غوغل ومختبر "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، أن هاتفه تعرض لـ"محاولات اختراق"، وفقا لنتائج البحث المُعلن في الأيام الأخيرة.

ولم يعلن السيسي، الذي يحكم مصر رسميًا منذ عام 2014، عزمه خوض السباق، بينما نظمت بعض الأحزاب أنشطة تنسيقية للتعبير عن تأييدها له للفوز بفترة رئاسية ثالثة.