إياد علاوي يتحدث عن صدام حسين.. ماذا قال عن أمواله وأملاكه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إلى أن الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، "لم يكن لديه أملاك أو أموال"، مؤكدا أنه لم "يبحث عن المال".

وقال علاوي في إطار سؤاله عما إذا كان لدى صدام أموال أو أملاك في مقابلة أجراها مع جريدة "الشرق الأوسط": "صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يُحب المال ولا يبحث عنه".

وأردف رئيس الوزراء العراقي الأسبق قائلا: "كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة... هذا هو صدام".

وأضاف علاوي قائلا عن الرئيس العراقي الأسبق: "لم يبحث يوما عن المال أو الحرام... وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية".

ورأى رئيس وزراء العراق الأسبق أن ما وصفه بـ"سوء" الحكام الحاليين للعراق ساهم بزيادة شعبية صدام حسين بين المواطنين، على حد قوله.