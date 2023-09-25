تحدث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، فريد زكريا، تطرقت إلى عدة مواضيع من بينها قضية التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حيث أشار رئيسي إلى أن التطبيع "لن يشهد أي نجاح".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من "المحتمل" أن تتوصل بلاده إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية.

الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستكون بمثابة تغير كبير في سياسة الخارجية لكلا البلدين.

السعودية، مثل العديد من الدول العربية، لا تعترف حاليًا بإسرائيل.

وفي مقابلة مع CNN، قال نتنياهو إن الأمر بمثابة نقلة نوعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "صنع السلام مع المملكة العربية السعودية، والبدء بشكل أساسي في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، سيساعدنا أيضًا ويساعد الصراع الفلسطيني. أعتقد أن هذا ما يفتقده الناس".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الصفقة ستكون الأكبر في التاريخ منذ الحرب الباردة.

لكن في مقابلة مع شبكة CNN، قال رئيس إيران، المنافس الإقليمي للمملكة، إنه يعتقد أن الأمر سيفشل، مشيرًا إلى أن "هذا التطبيع لن يشهد أي نجاح - تمامًا مثل الحالات السابقة. وهذا ليس حلاً للنظام الصهيوني بعد سبعة عقود ونصف".

وتابع رئيسي بالقول: "يجب عليهم العودة إلى المبدأ الذي تأسس على إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني التي يستحقونها. ما هو ملك لهم بحق. يجب أن يبدأ المسار من نقطة الأصل تلك. بدلًاً من معالجة القضية الأساسية، يحاولون إحداث تطبيع قسري".

وأردف قائلًا: "هذا لا يمكن أن يساعد النظام الصهيوني بأي شكل من الأشكال بخلاف وضع الجميع في موقف ترى فيه - حتى شعوب هذه الدول التي تطرقت إليها سابقًا - أن إقامة التطبيع والعلاقة بمثابة خيانة لمبادئها وقيمها".

وكان رئيسي قد قال في الأسبوع الماضي إن العلاقات الإسرائيلية السعودية ستكون بمثابة "طعنة في ظهر الفلسطينيين".