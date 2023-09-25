أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قُتلت المدونة العراقية المعروفة نور الصفار، والمعروفة أيضًا باسم "نور بي إم"، بالرصاص في بغداد، الاثنين، وفقًا لمصدر أمني تحدث لشبكة CNN بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولدت "نور بي إم" في عام 2000، وهي معروفة بشكل خاص في العراق بأنها متحولة جنسيًا، ولديها أكثر من 250 ألف متابع على إنستغرام وتيك توك.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أنه تم تأمين المنطقة وفتح تحقيق وتم نقل المتوفية إلى مصلحة الطب الشرعي.

وفي مقاطع فيديو قديمة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، ذكرت المدونة أنها تتعرض لتهديدات بسبب تحولها الجنسي.

يتفشى العنف والتمييز ضد المثليين في العراق. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر في أغسطس/ آب، إن استهداف المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عبر الإنترنت والعنف المميت ضدهم من قبل الجماعات المسلحة في العراق يقابل بشكل روتيني بالإفلات من العقاب.