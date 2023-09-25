دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق أستاذ العلوم السياسية الكويتي، عبدالله النفيسي، الاثنين، على الخلاف بين الكويت والعراق حول اتفاقية "خور عبدالله"، محذرا من تكرار سيناريو عام 1990.

وقال النفيسي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول اتفاقية خور عبدالله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يفضي إلى ما لا يحمد عقباه كما حصل 1990".

وأردف أستاذ العلوم السياسية الكويتي قائلا: "أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة (ويا الخيل يا شقرا)".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وسلمت الكويت مذكرة احتجاج، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).