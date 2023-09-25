ترحيب فلسطيني بأول زيارة مرتقبة لسفير السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، بأول زيارة مرتقبة للسفير السعودي لدى الأردن والأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، في يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إننا "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية... الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس (أبو مازن)"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "وفا".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الزيارة "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة"، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وأشادت الخارجية الفلسطينية بـ"المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان".

كانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في 12 أغسطس/ آب الماضي، أن "السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، سلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم (في الأراضي الفلسطينية)، وقنصلاً عامًا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي"، حسبما أفادت حينها، وكالة الأنباء السعودية (واس).