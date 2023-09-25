دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن تصريح لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير بندر بن سلطان، حول مقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع "فوكس نيوز".

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة مع الأمير بندر بن سلطان وكتب في منشور "إكس"، تويتر سابقا: "ليس لسيدي الأمير بندر بن سلطان حساب في منصة X".

وتابع الأمير السعودي قائلا: "لذلك شرفني بأن أكتب تعليقه عن لقاء سيدي ولي العهد مع قناة FOX news الأمريكية".

وجاء في نص التعليق: "(أبو سلمان: كنتم نجم سهيل في الهند والآن أنتم نجم سهيل في الولايات المتحدة الأمريكية أسعدت محبيك وأصدقاءك وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك)"، على حد قوله.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قبل أيام تطرق فيها إلى قضايا عدة منها التطبيع مع إسرائيل والعلاقات مع إيران وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.