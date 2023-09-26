دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه الإعلامي المصري، عمرو أديب نصيحة إلى مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع إعلان جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لعام 2024، مؤكدا أن العمل على الأرض لجمع التوكيلات للمرشحين أفضل من عمل الهاشتغات على "تويتر".

وقال عمرو أديب في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "إلى شعب التويتر اللى غضبان من كلامى عنه. فى الانتخابات يا باشا التوكيلات أهم من الهاشتاجات".

وأضاف الإعلامي المصري في منشوره: "هات التوكيلات وبعدين اعمل هاشتاجات زي ما أنت عايز. الشغل عالأرض فى بعض الأحيان مهم شوية".

وكانت ثارت حالة من التفاعل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول الانتخابات المصرية المقبلة، وبشأن بعض المرشحين المحتملين الذين أعلنوا عزمهم خوض السباق، مع تداول أخبار ومقاطع فيديو، لمئات المصريين وهم يقومون بعمل توكيلات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وجاء منشور عمرو أديب بعدما أكد، مساء الاثنين، وجود طوابير لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل توكيلات له في مختلف المحافظات.

وأضاف أديب خلال "برنامج الحكاية" الذي تذيعه قناة MBC مصر، أن "الرئيس السيسي كمرشح خلص التوكيلات بتاعته النهاردة، وأكتر كمان، التوكيلات داخلة على 250 ألف توكيل". وذلك رغم أن السيسي لم يعلن، حتى الآن، عن عزمه خوض السباق.

وبحسب قانون انتخابات الرئاسة المصرية، يشترط حصول المرشح على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب، أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع 1000 تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقه للترشح.