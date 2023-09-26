دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علقت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، على صورة منشورة منسوبة لها، تفيد بأنها قالت إن "الساعة اقتربت"، مما أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول المنشور الذي كذبته دار الإفتاء المصرية والمنسوب لها على موقع فيسبوك: "الإفتاء: الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء لله".

وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تنبيه مهم هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية".

وأضافت دار الإفتاء في منشورها: "تم نشر التكذيب سابقًا".

وكانت دار الإفتاء علقت على نفس المنشور المنسوب لها في 18 يناير/كانون الثاني عام 2022، وقالت: "تنبيه مهم هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية".

وتوالت تعليقات نشطاء ومستخدمين على فيسبوك على رد دار الإفتاء على المنشور المنسوب لها، وتمحورت أغلب الردود حول أن القرآن نفسه قال: "اقتربت الساعة وانشق القمر".