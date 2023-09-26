الجيش الأردني يسقط مسيّرتي مخدّرات قادمتين من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

وقال بيان للجيش الأردني إن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت الثلاثاء، الطائرتين المسيرتين. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن الطائرتين كانتا تحملان كمية من مادة الكريستال.

وقال المصدر العسكري إن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

كان الجيش الأردني أسقط من قبل طائرات مسيّرة قادمة من سوريا، وسط تصاعد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود.