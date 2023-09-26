دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، الاثنين، حول قدرة السعودية على "قيادة العالم".

ونشرت جريدة "الأنباء" الكويتية مقطع فيديو لتصريح السعدون لعدد من الصحفيين خلال مشاركته في احتفال بمناسبة "اليوم الوطني" السعودي في سفارة الرياض لدى الكويت.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "ما يستحق التسجيل هو الموقف المبدئي الذي سبق أن أعلنت عنه للمملكة العربية السعودية التي عندما تقدمت للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وتم انتخابها رفضت هذه العضوية لسبب مبدئي".

وأردف السعدون قائلا: "والسبب المبدئي كان معروفا أنه يتعلق ببلدين، بسبب المعايير المزدوجة بمجلس الأمن وذكروا قضيتين: موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية وموقف مجلس الأمن من القضية السورية، والأمران يتعلقان ببلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن: روسيا إذا تحدثوا عن سوريا والولايات المتحدة إذا تحدثوا عن الكيان الصهيوني (إسرائيل) مثلا"، على حد قوله.

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا: "لذلك أعتقد أن الاحتفال في مثل هذه المناسبة في مثل هذا اليوم، احتفال يعيد لنا كلنا إلى أن نأمل بأن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه، بقيادة المملكة العربية السعودية... بقيادتها لأن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم".

وتفاعل مستخدمون على "إكس" مع تصريحات السعدون، ونستعرض أبرز هذه التعليقات فيما يلي: