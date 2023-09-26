دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان القبض على شخص "اعترف" بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، وفقا لبيان صدر مساء الإثنين.

وقال الأمن الداخلي اللبناني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات".

وأردفت قوى الأمن الداخلي اللبناني بالقول إن المقبوض عليه "اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر. وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة".

وأكد الأمن اللبناني أن التحقيق مع الشخص المقبوض عليه جار بإشراف القضاء المختص، وفقا للمنشور.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أدان الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت خلال لقائه السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، قبل أيام.

وأعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت تعرض مبنى السفارة لإطلاق نار، الخميس الماضي، دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.