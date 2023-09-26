دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على ثلاثة مواطنين بسبب رفعهم لافتة "ذات مضامين تثير النعرات القبلية"، وفقا لبيان صدر مساء الإثنين.

وجاء في بيان الأمن السعودي: "قبضت شرطة محافظة تربة على (3) مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".

وأردف الأمن السعودي في البيان قائلا: "وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأشار الأمن العام إلى أن القبض جار على من "وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".