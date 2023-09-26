أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي..وهذا ما بحثاه في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود العلاقات السعودية- القطرية، وسبل تمنيتها وتعزيزها، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأجرى وزير الخارجية السعودي زيارة على رأس وفد من المملكة، الثلاثاء، إلى قطر، حيث استقبله الشيخ تميم بن حمد، بمكتبه في الديوان الأميري.

وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، طبقا لـ(قنا).

وذكرت الوكالة القطرية أن وزير الخارجية السعودي نقل لأمير قطر "تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للشيخ تميم بن حمد بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار".

ومن جانبه، "حمل أمير قطر، وزير خارجية السعودية تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد السعودي، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء"، بحسب ما قالت الوكالة القطرية.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.