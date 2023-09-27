العراق.. 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا بحريق في حفل زفاف

(CNN)-- لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم وأصيب 150 آخرين، الثلاثاء، جراء حريق اندلع في حفل زفاف في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوى العراقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن بيان وزارة صحة نينوى.

وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو "الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح".

وطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من وزيري الداخلية والصحة "بذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.