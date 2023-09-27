أول تعليق من وزير داخلية العراق على حريق حفل الزفاف.. ماذا قال؟

تحدث وزير داخلية العراق، عبدالامير الشمري، الأربعاء، عن الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في محافظة نينوى والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء.

وأشار الشمري إلى أن "القاعة لا توجد بها موصفات السلامة والأمان"، وأن سقف القاعة "احترق بشكل سريع بسبب الألعاب النارية ما أدى انهيار سقف المبنى على الموجودين داخل المبنى".

كما أكد الشمري إلى أن بعض المصابين نقلوا إلى محافظة إربيل، مشيرًا إلى أن المستشفيات التي استقبلت المصابين تعمل "فوق طاقتها الاستيعابية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن مديرية الصحة في نينوى تسيطر على الوضع.

وقال وزير داخلية العراق إن "جميع التعزيزات وصلت من بغداد، من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية"، ومشيرًا إلى تشكيل "لجنة مركزية مشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة، التي ستستكمل إجراءاتها بأسرع ما يمكن لتحديد ملابسات الحادث والمقصرين ممن سينالون جزاءهم العادل"، على حد تعبيره.