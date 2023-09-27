السعودية.. توقيت زيارة وزير إسرائيلي للرياض يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تناول فيه موضوع زيارة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية.

وألقت الصحيفة الإسرائيلية الضوء في تقريرها على توقيت الزيارة قائلة: "تأتي الزيارة إلى السعودية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق تطبيع.. وتأتي في نفس يوم اعتماد نايف السديري سفيرا لدى السلطة الفلسطينية".

ويترأس كاتس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد في الرياض، في يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول، حسبما أفاد حساب "إسرائيل بالعربية" عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

وأفاد حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كاتس سيشارك في العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مع لقائه نظراء له من دول مختلفة، من بينها دول عربية وشرق أوسطية.