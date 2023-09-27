أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب مينينديز، بأنه غير مذنب في جميع التهم الثلاث التي يواجهها كجزء من مؤامرة رشوة مزعومة.

وسيتم إطلاق سراح السيناتور بوب مينينديز بكفالة شخصية بقيمة 100 ألف دولار بناءً على أمر من القاضي المشرف على استدعاء مينينديز يوم الأربعاء.

وقد دفع السيناتور وأربعة من المتهمين الآخرين، بما في ذلك زوجته، ببراءتهم من التهم المتعلقة بمؤامرة الرشوة المزعومة.

ويجب على مينينديز تسليم جواز سفره الشخصي ووثائق سفره، بحسب القاضي. يمكن لعضو مجلس الشيوخ الاحتفاظ بأي جوازات سفر رسمية، ولا يزال السفر إلى الخارج مسموحًا به للأعمال الرسمية. كما أمر القاضي بعدم تمكن مينينديز من الاتصال بالمتهمين الآخرين والشهود الآخرين خارج حضور المحامي، باستثناء زوجته.

سيتم إطلاق سراح زوجة مينينديز، نادين مينينديز، بكفالة شخصية بقيمة 250 ألف دولار مضمونة بمقر إقامتها الشخصي في إنجلوود كليفس، نيو جيرسي.

وقد أُمرت بتسليم جواز سفرها وتحديد سفرها إلى أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي ومقاطعة كولومبيا وفلوريدا.

يوم الأربعاء، مثل مينينديز للمرة الأولى أمام القاضية أونا تي وانع، بتهم تتعلق بمؤامرة رشوة مزعومة تشمل عدة متهمين مشاركين، بما في ذلك زوجته.

ودعا أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ مينينديز إلى الاستقالة، لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي رفض حتى الآن وأصر على أنه بريء.

وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية والضغط على المدعين الذين يحققون مع رجال أعمال في نيوجيرسي.

وأضافت اللائحة أن ذلك يتضمن تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.

ويمثل مينينديز أمام المحكمة مع زوجته، بالإضافة إلى متهمين آخرين.

ويوم الثلاثاء، دفع رجل الأعمال الأمريكي من أصول مصرية وائل حنا، المتهم في قضية مينينديز، ببراءته وأنه غير مذنب. وأطلقت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلّم وثائق سفره.

وألقي القبض على حنا، صباح الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر، وفقا لما قاله محاميه لاري لوستبرغ للصحفيين بعد جلسة المحكمة.

حسب لائحة اتهام وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، إضافة إلى التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

ويخضع حنا للمراقبة وحظر التجول، بحيث يكون في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحًا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، ومن المقرر أيضًا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.

في عام 2019، تواصلت وزارة الزراعة الأمريكية مع مصر، للاعتراض على منح وائل حنا حقوق الاحتكار المتعلقة بـ"اللحوم الحلال". ومن المقرر مثوله مرة أخرى أمام محكمة مانهاتن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.