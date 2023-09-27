السعودية: ضبط أطراف مشاجرة بالرياض.. واعتقال شخص تعرض لفتاة بالطائف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية القبض على أطراف مشاجرة وقعت في منطقة العاصمة الرياض، حسبما أفاد جهاز الأمن العام السعودي، الأربعاء.

ونقل الأمن العام السعودي عن المتحدث باسم شرطة الرياض قوله، إن "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثق ونشر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأضاف المتحدث أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

ونشر جهاز الأمن العام فيديو اتضح أنه مرتبط بمقطع متداول أظهر اشتباك بين فتاة وشابين على هامش احتفالات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن العام إلقاء شرطة محافظة الطائف القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو خلال تعرضه لفتاة داخل سيارتها. وقالت شرطة محافظة الطائف إنه جرى توقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة.