"فجر مفاجآت".. تفاعل واسع على تصريحات أياد علاوي عن صدام حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية عقب تصريحات أدلى بها عن الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

تصريحات علاوي جاءت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، وقال فيها: "صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يُحب المال ولا يبحث عنه.. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة... هذا هو صدام".

وأضاف علاوي قائلا عن الرئيس العراقي الأسبق: "لم يبحث يوما عن المال أو الحرام... وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية".

ورأى رئيس وزراء العراق الأسبق أن ما وصفه بـ"سوء" الحكام الحاليين للعراق ساهم بزيادة شعبية صدام حسين بين المواطنين، على حد قوله.