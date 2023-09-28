دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الشؤون العامة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الخميس، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت أشعة ليزر على مروحية تابعة للقوات الأمريكية أثناء قيامها بعمليات روتينية المجال الجوي الدولي فوق الخليج الأربعاء.

وقالت القيادة عبر موقعها الرسمي: "تصرفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGCN) بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز AH-1Z Viper، المخصصة للوحدة الاستطلاعية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، حيث كانت الطائرة تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي فوق الخليج العربي، في 27 سبتمبر".

وأوضحت القيادة أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت "الليزر عدة مرات على الطائرة أثناء المهمة".

وأشارت القيادة إلى عدم وقوع إصابات من الجانب الأمريكي جراء السلوك الإيراني ولم تصب المروحية بأذى.

وقالت القيادة الأمريكية: "هذه ليست أفعال قوة بحرية محترفة هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني يهدد الولايات المتحدة والدول الشريكة ويجب أن يتوقف فوراً".

وختمت القيادة بالتأكيد على أن "قوات البحرية الأمريكية ستبقى يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".