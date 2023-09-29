دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية إلقاء القبض على 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بـ"طريقة كوميدية" بهدف حصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان نشره الأمن العام السعودي الجمعة.

وجاء في البيان أن شرطة الرياض ألقت القبض على 5 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والتشادية بسبب تجسيد "مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح الأمن العام السعودي أن الهدف من تصرف الشبان السبعة كان "الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين".

وأشار الأمن العام إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم" بعد توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.