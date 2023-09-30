دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور من مراسم الاحتفال بذكرى المولد النبوي في العاصمة اليمنية، صنعاء، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن مقاطع فيديو تظهر الحشور المشاركة في الاحتفالات وذلك بسلسلة تدوينات على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وعلق الإعلامي الفلسطيني، عبدالباري عطوان بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قائلا: "الملايين من اهلنا في يمن الايمان والحكمة احتفلوا بالمولد النبوي الشريف.. لم ار في حياتي احتفالات بهذه الضخامة وهذه المحبة لرسولنا الكريم تحياتي من القلب لكل الاشقاء في اليمن وكل ميلاد نبوي وأنتم بألف خير".

ويشار على أن تاريخ ميلاد النبي محمد محل اختلاف إلى جانب حكم الاحتفال به إذ سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ونصوصا لأحكام وفتاوى رجال دين فيما يتعلق بتحديد يوم ولادة النبي محمد والجدل حول حكم الاحتفال به.