دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، القبض على أحد مُيسري عمل تنظيم داعش، بعد عملية عسكرية بطائرات مروحية في شمالي سوريا، الخميس الماضي.

وقال بيان "سنتكوم" نُشر عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرات مروحية في شمال سوريا في 28 سبتمبر/ أيلول 2023، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحجي، أحد ميسري تنظيم داعش".

في وقت سابق الجمعة، قال بيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن وحدات مكافحة الإرهاب التّابعة لقوّات لقسد وقوات التحالف الدولي، نفذت "عمليّة أمنيّة مشتركة استهدفت أحد أبرز الميسرين لخلايا تنظيم داعش الإرهابي ويدعى “ممدوح أبراهيم الحجي والملقب بأبو يوسف".

وأوضح البيان أن العملية تمت غربي مدينة الرقة وأسفرت عن إلقاء القبض على "أبو يوسف والذي كان ينشط بتسيير عمل خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

قبل أيام، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتقال مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، أبو هليل الفدعاني، خلال غارة في شمالي سوريا، السبت الماضي.