دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالعزيز آل سعود، وتوحيد المملكة الأمر الذي دفع بالسلطات السعودية للرد.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز بيانا عدد فيه 7 نقاط في ردها على مقطع الفيديو المتداول لافتة إلى أنه يحتوي على "مغالطات تاريخية".

وقالت الدارة في بيانها: "اعتاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إكرام الناس وتلبية دعواتهم في المدن والقرى والبادية دون النظر إلى مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي"، مضيفة بنقطة أخرى: "لم يكن من اقترح تغيير اسم مملكة نجد والحجاز من أهالي الحجاز فقط بل كانوا من أهالي المملكة بشكل عام وتم نشر ذلك في جريدة أم القرى الرسمية".

وأضافت الدارة: "الأمر الجلي الذي يبين أنه لم ترد في المصادر أو ألسنة الناس أي ذكر لدكة الحلواني أو مزرعة أبو حجارة. أن الاحتفال الذي أقيم في الطائف في نفس اليوم كان في قصر الإمارة حيث أقيم حفل مهيب وأطلقت المدفعية مائة مدفع.."