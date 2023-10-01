دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استوفى 3 رؤساء أحزاب مصرية أحد أهم شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو جمع تزكية من 20 عضوًا في مجلس النواب. وبينما شكا مرشحون محتملون من تضييق يحول دون قدرة حملاتهم على توثيق التوكيلات المطلوبة ليمكنهم خوض السباق رسميًا، نفت هيئة الانتخابات وقوع مخالفات.

حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 شروط للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام الرئيس، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

وكشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن نجاح حزب الوفد في الحصول على تزكية 26 عضوًا بمجلس النواب لتأييد ترشح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة، وسيتقدم "يمامة" بأوراق ترشحه إلى هيئة الانتخابات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توقيع الكشف الطبي غدًا الاثنين.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد تلقي طلبات الترشح للرئاسة خلال الفترة بين يومي 5 إلى 14 من الشهر الحالي.

وأضاف أنه رغم استيفاء شرط جمع تزكيات النواب، إلا أن الحزب يعمل في الوقت نفسه على تحرير توكيلات من أعضاء الحزب بالوفد من مختلف المحافظات، تجاوزت 10 آلاف توكيل بنهاية الأحد، وتشهد مقار الشهر العقاري بالقاهرة الكبرى إقبالًا كبيرًا على توثيق التوكيلات لـ"يمامة".

وأشار الهضيبي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن حزب الوفد شكل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ لإعداد برنامج انتخابي للمرشح عبد السند يمامة يضع أهم التحديات التي تواجه البلاد، ومقترحات حلولها وأبرزها مشاكل سد النهضة، وارتفاع معدل التضخم، وإعداد استراتيجية للصناعة الوطنية تتضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعميق الصناعة المحلية لخفض الواردات وزيادة الصادرات المصرية، متابعًا أن الحزب سيفتح مقراته في كل أنحاء الجمهورية لاستقبال مقترحات الأعضاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية يظهر تأثيرها في ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، ونقص حاد في النقد الأجنبي ووجودين سعرين لسعر الصرف، وجاءت هذه الأزمة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة سعر الفائدة عالميًا.

وأكد الهضيبي ثقته في قدرة "يمامة" على المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وأن يحل في المركزين الأول أو الثاني في عدد الحاصلين على أصوات الناخبين، مستندًا على الشعبية الواسعة للحزب وتاريخه في العمل الحزبي، وانتشاره في كل أنحاء الجمهورية، حسب قوله.

ويستحوذ حزب الوفد على 26 مقعدًا بمجلس النواب المصري موزعين بين 21 مقعدًا انضموا من خلال نظام الترشح بالقائمة و4 أعضاء بالنظام الفردي، ويضم الحزب في عضويته آلاف الأعضاء من مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبها، قالت البرلمانية سناء السعيد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب نجح في جمع 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب المصري لدعم ترشح رئيس الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، وسيكتفي بهذه التوكيلات لاستيفاء هذا الشرط للترشح، وأنه يعمل في الوقت الحالي على استيفاء باقي أوراق ترشحه لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات بعد فتح باب تقديم الطلبات في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، بيانًا أعربت فيه عن قلقها من صعوبة جمع توكيلات للمرشح فريد زهران، وانحياز أغلب السلطة التنفيذية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحشد الموظفين على تحرير توكيلات له، وتقدم نائب الحزب فريدي البياضي بسؤال لوزير العدل عن صعوبة تحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة.

وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه لم يتم التوافق الكامل على اعتبار فريد زهران مرشح الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية، في ظل عزم رئيسو حزب الدستور جميلة إسماعيل على خوض السباق، غير أنها أكدت أن الاثنين يعبران عن الحركة المدنية في هذه الانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية خبرًا عن تواجد جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور في مقر البرلمان، الأحد، لجمع تزكيات من النواب. وجاء ذلك بعدما نشرت "إسماعيل" بيانًا في صفحتها، تطالب فيه هيئة الانتخابات بالعمل على تسهيل إجراءات توثيق التوكيلات للمرشحين المحتملين.

وأشارت سناء السعيد إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شكل لجنة لإدارة الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل فريد زهران، التي وضعت تصورًا حول تنظيم لقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات لحشد التأييد لـ"زهران" وعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من قبول أوراق ترشحه من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعقد مؤتمر يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن كل تفاصيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب استطاع جمع 46 تزكية من أعضائه بمجلس النواب لتأييد ترشح رئيس الحزب حازم عمر لانتخابات الرئاسة، وسيكتفي الحزب بهذه التزكيات لاستيفاء شرط الترشح، على أن يركز خلال الفترة المقبلة على إعداد البرنامج الانتخابي لـ"عمر"، والترويج لهذا البرنامج على الناخبين بمختلف المحافظات، وعقد لقاءات جماهيرية للتعرف على رؤية المرشح وخطته لتطوير مختلف الملفات، إضافة إلى حشد المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإظهار وعي الشعب المصري في المشاركة بفعالية في اختيار الرئيس.

ويعد حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان بإجمالي 50 مقعدًا حصل على 28 مقعد بالقائمة الوطنية من أجل مصر، و22 بالمقاعد الفردية.

وأكد رضوان، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، ثقته في قدرة رئيس الحزب حازم عمر على المنافسة بقوة في الانتخابات الرئاسية في ظل ما يتمتع به من سيرة ذاتية قوية على المستوى المهني، وخبرات سياسية جمعها من العمل الحزبي والبرلماني وعلاقته الخارجية الواسعة من خلال ترأسه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وسيكون إضافة للمنافسة بالانتخابات الرئاسية، ويأمل الحزب في أن يجمع عدد كبير من أصوات الناخبين.

وتقدم حازم عمر الخميس الماضي، باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ بعد استقرار حزب الشعب الجمهوري على الدفع به في الانتخابات.

وكشف مكرم رضوان عن الانتهاء من التصور المبدئي للبرنامج الانتخابي لحازم عمر، الذي وضعته اللجان المتنوعة بالحزب بالتشاور مع كل أعضائه، وكذلك مع نخبة من القانونيين والاستشاريين للأخذ برأيهم، على أن يتم عرض هذا البرنامج على "عمر" لإبداء رأيه قبل الإعلان عنه وعرضه على الناخبين.

في الوقت نفسه، نشر النائب البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد طنطاوي، مقاطع فيديو في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجده أمام مقار الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشكا من صعوبة توثيق هذه التوكيلات. واتهم طنطاوي حشودًا منظمة في مقار التوثيق، قال إنها ترتبط بالرئيس المصري، بأنها تحول دون قدرة مؤيديه على تسجيل توكيلات لصالحه.

في المقابل، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد خلال توثيق نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد كونه ادعاءات كاذبة، مرحبة بتقديم أية وقائع مدعومة بأدلة دامغة تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات لقرارات الهيئة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تحرص على تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة بين جميع المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية.