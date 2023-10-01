دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة المالية السعودية، مساء السبت، البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2024، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأرقام الواردة فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار).

- توقعات بأن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال.

- يُقدر تسجيل عجز بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

- التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%.

ونقلت الوكالة على لسان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله إن "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي".