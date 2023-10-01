السعودية تبدأ الرصد الآلي لمخالفات تأمين المركبة

نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت السلطات السعودية، الأحد، الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتفعيل عمليات الرصد الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين للمركبات على الطرق في المملكة.

وسبق وأن نشرت المرور السعودية عددا من الأسئلة الشائعة والإجابات عليها بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وذكرت المرور السعودية أن قيمة المخالفة تتراوح بين 100 و150 ريالا (من 26 إلى نحو 40 دولارا)، لافتة إلى أن الرصد الآلي سيطبق في جميع مدن ومحافظات المملكة.

أما آلية رصد المخالفات فقالت المرور إنها: "ترصد مرة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.. وأن هذه المخالفات ترصد بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفات أخرى".